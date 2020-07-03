Россия призывает к немедленному прекращению боевых действий в Ливии и началу политического диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы полностью поддержали тогда и продолжаем поддерживать ваше предложение о немедленном прекращении боевых действий, о начале политического диалога, в результате которого должны сформироваться новые единые органы власти на основе равноправного представительства трех исторических регионов Ливии», — сказал Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.

В конце апреля Хафтар объявил о выходе из политического соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.