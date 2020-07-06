Российский художник, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский скончался в ночь с 5 на 6 июля на 56-м году жизни. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила его помощница Ольга Озолина.

«Да, действительно, это так. Он внезапно скоропостижно скончался. Мы в шоке. Он упал и умер, результатов вскрытия еще нет. Это случилось в ночь на сегодняшний день, с 5 на 6 июля. Он был не один, с женой и детьми. Это скоропостижная утрата, которую невозможно измерить, честно говоря. Я проработала с Сергеем Вольфганговичем 35 лет и ничего подобного не встречала среди людей по уникальности, работоспособности, по тому, сколько он оставил после себя. Это и картина, и литература, и многое другое», — сказала Озолина.