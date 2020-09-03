Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выступил за поборы в школах, сообщив, что это необходимая мера, и он сам тоже сдает деньги на нужды класса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Свое».

По словам политика, он состоит в двух родительских чатах классов, где учатся его сыновья, и там постоянно идут «космические баталии» на тему поборов. Сам Владимиров оправдал их и сказал, что в некоторых случаях они необходимы. Он признался, что сдавал деньги «и на занавески, и на компьютеры, на все».

Глава региона отметил, что государство обеспечивает школы в рамках государственного стандарта, и если что-то в него не входит, то учреждению приходится искать на это деньги и обращаться к родителям.

«Когда сбрасываются на то, что для детей будет лучше, наверное, это правильно. Если это не входит [в государственный стандарт], на это сбрасываться, наверное, необходимо», — сказал губернатор.

Ранее издание NewsTracker писало, что перед началом учебного года в Ставрополе начались поборы в школах. В частности, в одном из учебных заведений родителям первоклассников предложили собрать деньги на «предметы первой необходимости», среди которых оказались туалетная бумага, бумага для принтера, украшения для школы на 1 сентября.