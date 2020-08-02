Пилот Александр Смоляр, выступающий за команду ART, выиграл вторую гонку четвертого этапа гоночной серии «Формула-3», который завершился в Великобритании на автодроме «Сильверстоун».

19-летний российский пилот, стартовав с первой позиции, сумел сохранить лидерство на протяжении всего соревнования. Победа стала первой в «Формуле-3» в карьере Смоляра.

«Это моя первая победа в «Формуле-3″, и она была сложной, — сказал Смоляр после успеха. — Несколько раз мне надо было защищать свою позицию, но я очень доволен машиной и очень счастлив, что смог сохранить первое место. Гонка была потрясающей, и я надеюсь, что это лишь начало, и мы сможем бороться и дальше».

Второе место занял германский пилот команды Trident Давид Бекманн, третьим финишировал британец Клемент Новалак из Carlin.

The moment that @AlexSmolyar1 became an #F3 race winner… 🥳 The rapid Russian led from lights out to win Race 2! 🙌#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/KT2nsGM72K — Formula 3 (@FIAFormula3) August 2, 2020

После четырех этапов в личном зачете лидирует австралиец Оскар Пиастри из Prema (94 очка). На втором месте находится его партнер по команде американец Логан Сарджент (76), на третьем — Бекманн (61,5). Смоляр занимает девятую позицию (30).

Смоляр проводит дебютный сезон в «Формуле-3». В 2019 году он выступал в европейском кубке «Формула-Рено», в котором стал третьим по итогам сезона.