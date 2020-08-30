Российский пилот Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, стал победителем второй гонки седьмого этапа серии «Формула-2», который завершился в Бельгии.

«Это была важная гонка. Наконец-то я хорошо стартовал, стал третьим, — сказал Роберт после триумфа. — Парни впереди боролись друг с другом очень агрессивно. Я берег шины позади них, потом между лидерами произошло столкновение. Я использовал шанс обойти сразу обоих по внешней траектории и выйти в лидеры. Потом я сразу же начал атаковать, чтобы создать отрыв, благо покрышки позволяли это сделать».

Второе место занял партнер Шварцмана по команде сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер, третьим финишировал китайский пилот команды UNI-Virtuosi Чжоу Гуаньюй.

Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) занял четвертое место, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) — восьмое.

После семи этапов Шварцман (132 очка) захватил лидерство в общем зачете. Вторым идет британец Каллум Айллот (122), третьим — японец Юки Цунода (111). Мазепин располагается на пятой позиции (101), Маркелов — на 20-й (1).

Следующий этап «Формулы-2» пройдет в итальянской Монце с 4 по 6 сентября.