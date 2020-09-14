Английский арбитр Дэвид Эллерей займет должность независимого специального советника генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Дэвид Эллерей, бывший судья Английской Премьер-лиги и арбитр ФИФА, в настоящий момент занимает должность технического директора Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), председателя судейского комитета Федерации футбола Англии, председателя Совета профессионального судейства Бельгии и члена комиссии УЕФА по развитию судейства.

Эллерей известен как один из создателей системы видеопомощи арбитрам (VAR). На протяжении последних 4 лет активно работал со многими конфедерациями и национальными футбольными ассоциациями в части оказания им методической и практической помощи по внедрению системы VAR при проведении национальных соревнований.

Ожидается, что в качестве независимого специального советника генерального секретаря РФС Эллерей будет оказывать консультативную помощь, связанную с соответствием использования VAR в российском футболе с требованиями ФИФА и ИФАБ, а также с практикой применения системы видеопомощи арбитрам по всему миру.

Дэвид Эллерей – новый советник генерального секретаря РФС Александра Алаева.

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Бывший судья АПЛ известен как один из создателей VAR. Последние 4 года Дэвид оказывал методическую и практическую помощь по внедрению видеоповторов национальным ассоциациям:https://t.co/23AX3HtX1T pic.twitter.com/Z02L6F1bjb — РФС (@rfsruofficial) September 14, 2020

Эллерей будет тесно сотрудничать с руководителем проекта по внедрению VAR в России и старшим инструктором Леонидом Калошиным и руководителем департамента судейства Виктором Кашшаи.