Футболист команды Москомспорта «Олимпик» Михаил Колосов, скончавшийся в субботу, регулярно проходил медицинское обследование и не имел никаких проблем со здоровьем, сообщается на странице академии футбольного клуба «Строгино» в Instagram.
Колосову стало плохо во время товарищеского матча «Олимпика» и «Строгино», команды которых состояли из игроков 2003 года рождения. Он потерял сознание на поле. Медицинские сотрудники оказали ему первую помощь, 17-летнего футболиста доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти его жизнь.
«Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ФК «Строгино» приносят соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь», — говорится в сообщении.
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Трагический случай произошёл на базе в Рублёво. В матче команд 2003 года рождения в первом тайме стало плохо игроку команды ГБУ САШ Москомспорта "Олимпик" Михаилу Колосову. Он потерял сознание на поле. Медицинским сотрудником ФК «Строгино» тут же была оказана первая помощь. Оперативно прибыла бригада врачей. Около получаса в машине скорой помощи медики оказывали помощь игроку, после чего отправились в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь Михаила, он скончался в реанимации. Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ФК «Строгино» приносит соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь.