Футболист команды Москомспорта «Олимпик» Михаил Колосов, скончавшийся в субботу, регулярно проходил медицинское обследование и не имел никаких проблем со здоровьем, сообщается на странице академии футбольного клуба «Строгино» в Instagram.

Колосову стало плохо во время товарищеского матча «Олимпика» и «Строгино», команды которых состояли из игроков 2003 года рождения. Он потерял сознание на поле. Медицинские сотрудники оказали ему первую помощь, 17-летнего футболиста доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти его жизнь.

«Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ФК «Строгино» приносят соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь», — говорится в сообщении.