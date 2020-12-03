По информации блогера, в прошлом году за кражи осудили 2 тысячи 211 пенсионеров. В своем блоге Варламов указал, что пенсионеры чаще всего воруют продукты из магазинов и «всякую мелочь» у соседей. Кроме того, пенсионеры отделываются условными сроками.

«Если кража связана с незаконным проникновением в жилище или другое помещение, то это уже уголовка, даже если пенсионер хотел есть и унес буханку хлеба за 30 рублей», — подчеркнул блогер.

По мнению Варламова пенсионеры крадут из-за маленькой пенсии. Он считает, что наказывать пожилых людей условным сроком за кражу на 100 рублей «странно».

«Возможно, нужно как-то модифицировать КоАП, чтобы полиция не шила пожилым людям уголовку и не набивала на них статистику», — резюмировал блогер.

Он добавил, что пенсионеру, который впервые провинился, стоит назначать компенсацию ущерба в размере 300%, чтобы 100% забирало государство в качестве штрафа, а 200% — потерпевший.