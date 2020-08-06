Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле составили 141 924 автомобиля. Этот показатель вырос на 6,8% по сравнению с июлем 2019 года. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам семи месяцев 2020 года продажи составили 742 681 машину, сократившись на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«С показателем +6,8% июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом относительно предыдущего года, что указывает на признаки долгожданного восстановления рынка. Столь значительный результат обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности, и с другой стороны, ослаблением рубля. Текущие результаты за июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывают снижение на 19,3%, что лучше, чем -23,9% по прогнозу АЕБ на 2020 год. Хорошие результаты продаж рынка в целом обусловлены также государственными мерами поддержки. Рост продаж по некоторым брендам мог бы быть еще выше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах, связанное с прерыванием производства весной», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, отметив, что сейчас рынок характеризуется низкой прогнозируемостью в связи с непредсказуемым развитием ситуации с курсами валют, потенциальных цен, экономических и финансовых последствий, а также новых возможных ограничений.

Лидерство на рынке сохранила компания «АвтоВАЗ», продажи которой составили 31 180 автомобилей Lada, увеличившись на 6%. Далее идут компании Kia (18 038 машин, -4%), Hyundai (14 319 машин, +3%), Skoda (12 329 машин, +69%), Renault (11 606 машин, -1%), Volkswagen (10 735 машин, +29%), Toyota (8897 машин, -5%) и Nissan (5315 машин, +34%).

В топ-5 самым популярных моделей на российском авторынке по итогам июля вошли Lada Granta (11 450 машин), Lada Vesta (9807 машин), Hyundai Creta (7122 машины), Kia Rio (7031 машина) и Volkswagen Polo (6847 машин).

Напомним, по данным АЕБ, в июне продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 122 622 автомобиля. Этот показатель вырос примерно вдвое относительно мая, но по сравнению с июнем 2019 года продажи упали на 14,6%.