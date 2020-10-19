Российский кино— и театральный актер Владимир Стержаков вынужден выставить на продажу дачу в Подмосковье, чтобы «на что-то жить» и оплачивать образование двум детям. Из-за пандемии COVID-19 артист лишился источников дохода — у него сорвался гастрольный тур по Европе и России, отменены многие спектакли, в которых он занят. Об этом Стержаков рассказал «Комсомольской правде».

Загородный дом актера и его семьи расположен в деревне Матвейково рядом с Истринским водохранилищем. Общая площадь коттеджа — 110 квадратных метров. Стоимость артист не назвал.

«Надо на что-то жить, — заявил Стержаков, говоря о продаже дачи. — В пандемию решили, что спектакли и концерты — основное зло. Не вокзалы, не рестораны. Поэтому работы никакой нет и не предвидится. Сколько все это будет продолжаться, неизвестно».

Актер сообщил, что размер его пенсии составляет 17 тысяч рублей и пожелал назначающим такие пенсии на них прожить.

«Приходится избавляться от дачи. Как это артисту и квартиру, и дачу еще иметь? Излишек. Мне это не по карману. Мне надо думать о семье. Как прокормить, дать хорошее образование сыновьям», — пояснил Стержаков.

Он отметил, что расстается с домом «с большой горечью».

Ранее в сентябре стало известно, что из-за пандемии свою квартиру выставила на продажу певица Елена Ваенга. Звезда назвала чудовищными финансовые проблемы, возникшие у нее в период распространения COVID-19.