Туристы из России, которые прилетели отдыхать на Кубу, из-за COVID-19 были заперты в бункере.

Как сообщает РЕН ТВ, тесты на определение коронавирусной инфекции туристы по прилету сдавали в общественном туалете. У некоторых из группы диагноз был подтвержден, из-за чего заболевшие были госпитализирована в больницу. Тех, кто находился с инфицированными в контакте, отправили на изоляцию в бункер,

«Там нет интернета и возможности связаться с ресепшн. Наш гид абсолютно не интересуется ситуацией», — сообщили туристы.

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Со слов россиянки, туроператор который отправил людей на отдых, не предпринял никаких мер, чтобы помочь туристам. Однако позднее россиян все же обеспечили питанием: им выдали воду, горячие напитки и фрукты. Отмечается, что туристов затем переселили в другой корпус отеля, однако связи с персоналом у них все еще нет.