Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала пост в соцсетях олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где та сообщила, что проголосовала по поправкам в Конституцию РФ и выразила сердечную благодарность президенту страны Владимиру Путину.

Загитова, которой недавно исполнилось 18 лет, впервые воспользовалась своим избирательным правом и поддержала поправки, которые позволят Путину править страной до 2036 года. При этом Владимир Владимирович встал у руля государства еще до рождения Алины.

«У Алины много подписчиков, и конечно, этим можно воспользоваться! Может, ее кто-то попросил это сделать! Может, даже заплатили деньги? Если же я что-то делаю, то никогда не афиширую это. Такие вещи нельзя распространять и агитировать. Каждый человек должен решать сам! По голосованию у меня есть свое мнение, и я его держу при себе. Хочу сказать, что я никого не осуждаю, потому что каждый человек вправе делать то, что он хочет. Думаю, все эти ролики имеют под собой финансовую составляющую. Представьте, сколько у них подписчиков, просмотров», — заявила Бутырская в интервью порталу Sport24.

Напомним, что первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова ранее сетовала на травлю в соцсетях за поддержку поправок.

Голосование по внесению изменений в Конституцию недавно также прорекламировал вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

По информации телеграм-канала «Мутко против», гонорар за участие в подобном ролике составляет примерно миллион рублей.

Сразу несколько футболистов @TeamRussia получили предложения прорекламировать голосование по поправкам в конституцию. Сумма за подобный ролик — примерно 1 млн рублей. Хорошие новости — судя по всему продались единицы из них. Плохие новости — ниже видео с вратарем @pfc_cska pic.twitter.com/a9uu7lyi7E — МУТКО ПРОТИВ (@offsider_) July 1, 2020

Источник отмечает, что подобные предложения получили несколько российских футболистов, но согласились лишь единицы.

К 10 часам по московскому времени 2 июля ЦИК России обработал 100% протоколов голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. По официальным данным, обнародованным избирательной комиссией, за «путинские» поправки, расширяющие его власть и обнуляющие его сроки, проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. По данным ЦИК, общероссийская явка составила почти 65 процентов.