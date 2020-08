View this post on Instagram

С Днём Российского флага, 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺, дорогие мои, вы в курсе , что наш флаг придумал Пётр Первый? Процветания и благости нашей России!!!🙏🏻❤️ @vodohod_official @vodohod.lux #катялель #волгакрасавица #мояроссия #процветания #деньфлагароссии 🇷🇺