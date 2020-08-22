В России 22 августа традиционно отмечаются День Государственного флага. Известные музыканты и артисты напомнили гражданам о мероприятии. Своими поздравлениями звезды поделились с соотечественниками в Instagram.

Певица Катя Лель записала обращение, отдыхая на реке Волге. Она задалась вопросом, почему в России не хотят облагородить многие зоны, богатые природными красотами. Лель считает, что тогда не нужно было бы ездить за границу.

«С Днем российского флага, дорогие мои, вы в курсе, что наш флаг придумал Петр Первый? Процветания и благости нашей России», — добавила она свои пожелания.

View this post on Instagram С Днём Российского флага, 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺, дорогие мои, вы в курсе , что наш флаг придумал Пётр Первый? Процветания и благости нашей России!!!🙏🏻❤️ @vodohod_official @vodohod.lux #катялель #волгакрасавица #мояроссия #процветания #деньфлагароссии 🇷🇺 A post shared by Катя Лель (@katyalelofficial) on Aug 22, 2020 at 6:25am PDT

Народный артист России Николай Басков выложил «историю» в Instagram с рассказом о том, как появился российский флаг. В видео объясняется, что белый означает символ благородства, синий — верности и чести, красный — мужества и любви. Гражданам также напоминают, что в 1993 году положение о флаге внесли в Конституцию.

View this post on Instagram Поздравляю всех с Днём Российского флага !!!! #любимаяроссия A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Aug 22, 2020 at 3:10am PDT

К поздравлениям присоединились звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков, актер Азамат Мусагалиев, шоумен Михаил Галустян, дизайнер Игорь Гуляев, продюсер Алексей Новацкий, Анжелика Ревва, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, телеведущая Лера Кудрявцева и певица To-ma. Все они отмечают историческую важность праздника.

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что российские дайверы поздравили граждан с Днем флага со дна Черного моря. Они развернули триколор размером 1 метр на 70 сантиметров в акватории Малой бухты в Анапе.