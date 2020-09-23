Российские актеры массово заразились коронавирусом на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

По информации телеграм-канала Super, вирус с фестиваля привезли режиссеры Резо Гигинеишвили и Нигина Сайфуллаева.

Их тесты по возвращении из Сочи дали положительный результат. Болезнь у обоих кинематографистов проходит без ярко выраженных симптомов.

Первым заразившимся был актер, режиссер и сценарист Александр Молочников. О том, что у него диагностирован COVID-19, стало известно еще в Сочи после премьеры его фильма «Скажи ей».

По информации телеграм-канала «Бюллетень кинопрокатчика», коронавирусом также заразились Денис Шведов, Анна Чиповская и Оксана Фандера.

Как сообщал «Рамблер», фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи 11-18 сентября. Организаторы киносмотра отменили все развлекательные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса, однако представители российской киноиндустрии, как сообщали СМИ, каждый день устраивали импровизированные вечеринки.