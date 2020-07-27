В новом учебном году классные руководители будут получать ежемесячную надбавку к зарплате в размере 5 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Об этом на брифинге с журналистами заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что с 1 сентября каждому учителю, являющемуся классным руководителем, положена дополнительная выплата — 5 тысяч рублей. По его словам, решение было принято в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы в 2020 году смогут сэкономить на выплате налогов за имущество. Речь идет о ежегодном сборе с собственников столичной недвижимости. В этом году московские власти решили не проводить переоценку стоимости жилых и коммерческих помещений в связи с тем, что еще не до конца изучено влияние пандемии коронавируса на рынок недвижимости.

В связи с этим за основу перерасчета налогов решено было взять показатели 2018 года. В результате, по словам Собянина, владельцам квартир и дачных домиков удастся сэкономить от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч, а обладателям коммерческой недвижимости от десятков до сотен тысяч рублей.