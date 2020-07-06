И других труднопроизносимых объектов.

Ученые из России создали набор точных приборов для исследования Гытгыльэнычкына, Нотарелягытгына, Эльгыгытгына. Все эти длинные названия принадлежат чукотским озерам.

В прошлом году сотрудники Кроноцкого заповедника обнаружили в них и других водоемах на Чукотке новые виды рыб, которые могли сохраниться с доледникового периода. Чтобы точнее их изучить, необходимы логгеры – приборы, которые в автономном режиме измеряют уровень температуры и воды в течение длительного срока. Для работы исследователям нужно около 50 таких приспособлений.

Логгеры – удовольствие не из дешевых, поэтому российские ученые собрали собственные приборы с аналогичным функционалом. Самописцы температуры и уровня воды изготовили в МГУ. Они получили название ERG в честь исследовательской группы, которая занималась их разработкой. Сообщается, что получившиеся приборы имеют более высокую точность измерения температуры и давления.