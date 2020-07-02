Российские ученые намерены создать вакцину от коронавируса для высоковосприимчивых к нему животных: кошек и норок. Об этом сообщил в четверг замглавы Россельхознадзора по научно-исследовательской работе и мониторингу Илья Чвала. Мы решили узнать, насколько реально заражение животных COVID-19 и могут ли они, в свою очередь, заражать людей.

Все началось со звероферм в Нидерландах, где в апреле примерно в одно время у нескольких группы норок ветеринары выявили затрудненное дыхание. Тестирование подтвердило заболевание норок COVID-19 на двух фермах в провинции Северный Брабант. Несмотря на то, что случаев заражения человека от зверьков тогда зафиксировано не было, заболевших животных усыпили, а сотрудникам рекомендовали соблюдать особые меры предосторожности с другими животными, ссылаясь на минимальный, но все же существующий риск межвидового заражения.

Как выяснилось позже, эпидемия коронавируса среди норок в Нидерландах приняла нешуточный масштаб: из-за нее пришлось уничтожить все поголовье на 13 зверофермах. Более того, голландцы озвучили, что зараженные норки стали источником инфекции для обслуживающего персонала», — сообщил отраслевому изданию Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь» Илья Чвала.

Учитывая этот случай, а также некоторые факты заражения коронавирусом нескольких собак и кошек за рубежом и в России (один инфицированный кот был обнаружен в Москве), сотрудники ВНИИЗЖ решили разработать вакцину для животных против нового коварного вируса. «Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных – это кошки и норки», – уточнил ветеринар.

Прежде всего препарат будут рекомендовать звероводческим фермам, где разводят норок в скученных условиях. У этих животных возможна внутривидовая передача коронавируса, то есть одна норка может заразить другую.

Ранее научные учреждения Россельхознадзора разработали тест-системы для диагностики возбудителя COVID-19 у животных. На конец июня исследованы пробы от 59 животных – это собаки, кошки, норки, львы, волки и ежи. Однако, как сообщили «» во ВНИИЗЖ, ни у одного животного, у кого был выявлен вирус, не было симптомов заболевания. «Ни одного заболевшего кота или норки мы еще не встречали, — только носителей вируса», — сказал нам один из специалистов.

Интересно, что у животных есть своя Всемирная организация по охране здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро — МЭБ). Недавно она выпустила свои рекомендации по поводу COVID-19 у животных.

Так, профессиональные ветеринары не советуют проверять на коронавирус всех поголовно питомцев, а лишь тех, кто контактировал с инфицированным COVID-19 человеком, проявляющих клинические признаки респираторного заболевания, вызванного COVID-19 (это выделения из носа, затрудненное дыхание, кашель, рвота или расстройство желудочно-кишечного тракта). Решение о тестировании животного принимает представитель госветслужбы или владелец после консультации с ветврачом. Пробы для лабораторных исследований отбирает ветеринарный врач.