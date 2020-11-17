Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что вузы не готовы в настоящее время принимать иностранных студентов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, иностранные студенты, в том числе из стран СНГ, хотели бы приехать, однако из-за ограниченного транспортного сообщения и по ряду других причин не смогли.