Вузы в праве сами снижать цену обучения для студентов-контрактников. По закону у учебных заведений есть автономия в установлении платы, сообщили в российском Минобрнауки.

«Законодательством РФ закреплена автономия вузов в установлении стоимости платных образовательных услуг с учетом минимального допустимого размера платы за обучение, необходимого для качественного оказания образовательной услуги», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства. Однако снижение стоимости будет достигаться за счет бюджета университета. Поэтому это может привести к нехватке средств в вузах и ухудшению образовательных программ.

Есть еще варианты, при которых учебное заведение может понизить стоимость обучения. Это случаи, когда вуз нарушает сроки оказания услуг и при недостатке или оказании в неполном объеме платных услуг. При этом переход на дистанционное обучение влечет за собой затраты для университета, что приводит только к увеличению цены на образование. Часть студентов продолжит удаленное обучение, сообщает агентство Nation news.

14 сентября выяснилось, что в одном из тюменских университетов сотрудникам уже два месяца не платят за подработки. Это оправдали большим потоком студентов.

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