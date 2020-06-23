Российские и сирийские средства ПВО 22 июня сбили два беспилотника боевиков вблизи авиабазы Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим и населенному пункту Джебла провинции Латакия беспилотные летательные аппараты», — сказал Щербицкий.

«Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», — добавил он.

Отмечается, что пострадавших нет, российская авиабаза Хмеймим работает в плановом режиме.