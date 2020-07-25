«Все включено» отдадут за 60 000 на двух отдыхающих.

Туроператоры открыли бронирование туров в Турцию на август, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На первую декаду августа можно найти туры со стыковочными рейсами в Стамбуле, с 10 августа возобновятся прямые рейсы в Анталью.

Специалист АТОР приводят несколько вариантов туров, которые уже сейчас предлагают российские компании. Отдых в трехзвездочном отеле в Аланье в течение недели обойдется в 51 000 рублей для двоих взрослых. Отдых по системе «все включено» на двоих предлагают начинается от 60 000 рублей.

Отдых для двух взрослых и ребенка до 12 лет «все включено» в четырехзвездочном отеле с питанием обойдется примерно в 76 000 рублей.

Авиаперевозчики, с которыми общались специалисты АТОР, заявили, что ждут конкретики от Росавиации: условий, на которых полеты могут проводиться.

Международное авиасообщение Россия решила возобновить с 1 августа. Первыми странами для полетов выбрали Великобританию, Танзанию и Турцию.