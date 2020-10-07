Туристки из России рассказали газете «Московский комсомолец» о «неудобствах и нарушениях своих прав» во время отдыха в Турции.

Так, прилетевшая в среду из Бодрума 34-летняя москвичка Анна пожаловалась на отсутствие тестов на коронавирус при прилете на курорт.

«Из аэропорта поехали в Кушадасы, в автобусе всех попросили надеть маски. Разрешили опустить на подбородки, но попросили быстро натягивать, когда проезжаем жандармерию», — поделилась туристка.

Она пояснила, что за отсутствие маски в Турции накладывают большие штрафы.

«При заселении в отель всем измерили температуру. На каждом шагу санитайзеры», — поделилась собеседница издания.

Она добавила, что даже при выходе из гостиницы на полчаса приходится перемерять температуру, при этом в самом отеле маску можно не носить.

«Но если приходит полицейская проверка, то просят надеть даже тех, кто на пляже. Но это всего на 15 минут, пока проверяющие ходят», — пояснила Анна.

В свою очередь, 45-летняя Ирина, отдыхающая сейчас в Аланье, рассказала о строгих мерах предосторожности. В частности, в столовую впускают только в маске, а данные замеров температуры записывают в специальный журнал.

«В лифт в отеле одновременно могут заходить только члены одной семьи», — добавила она.

Кроме того, Ирина отметила, что персонал ходит в масках и перчатках, а приборы в рестораны упакованы в специальные пакеты.

При этом туристка пожаловалась на необходимость просить сотрудников отеля положить блюдо на тарелку.

«Возле них (блюд. — Прим.ред.) таблички с названиями стоят, но я без очков не вижу. Беру наугад, а если понравилось, добавки попросить стесняюсь», — посетовала женщина.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего зарегистрировано свыше 35 миллионов случаев заражения. Более миллиона пациентов скончались.