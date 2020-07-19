Российские школьники обнаружили новый остров в Арктике, сообщило Русское географическое общество на своем сайте .

Восемь участников проектной группы «РискСат» из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска сделали географическое открытие при обработке спутниковых снимков.

Остров образовался 9 июля после разрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный.

«Не секрет, что в Арктике становится теплее, ледники отступают и на их месте обнаруживается суша. Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, который должен быть нанесен на морские карты», — заявил начальник управления штаба Северного флота полковник Сергей Чуркин.