Как сообщает Русское географическое общество, группа школьников открыла остров на Новой Земле. Уточняется, что ученики сделали географическое открытие, обрабатывая спутниковые снимки.

Новый остров площадью 5,6 га был образован 9 июля в ходе разрушения ледяной перемычки, которая соединяла Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный.

Эту новость прокомментировал начальник управления штаба Северного флота полковник Сергей Чуркин. По его словам, климат в Арктике меняется, ледники постепенно тают и отступают, а на их месте обнаруживается суша. «Наши школьники открыли хоть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, его необходимо будет нанести на морские карты», — уточнил он.