В Екатеринбурге трое бывших полицейских, изнасиловавших задержанную в служебной машине, получили реальные сроки. Их жертвой стала 22-летняя уроженка Казахстана, которая якобы занималась проституцией.

Ленинский районный суд в среду огласил приговор по этому резонансному делу. В результате Вадим Мустафин получил 6,5 лет колонии общего режима, а Вячеслава Тропина и Андрея Бессарабова приговорили к 6 годам.

Напомним, в августе 2019 года трое сотрудников ППС задержали 22-летнюю уроженку Казахстана, которая проходила мимо сауны. Решив, что девушка занимается платным оказанием сексуальных услуг, силовики затолкали её в служебный «уазик» и надругались над ней. По словам потерпевшей, в случае отказа они грозились отвезти ее в отдел полиции и «пустить по кругу».

После разразившегося скандала в свердловском главке МВД устроили масштабную проверку, в результате которой еще 14 полицейских разного уровня были привлечены к дисциплинарной ответственности. В частности, трое непосредственных руководителей подозреваемых были уволены со службы.