Состояние российских миллиардеров в период с апреля по конец июля выросло на 20% и достигло 467,6 миллиарда долларов, показало исследование PwC и UBS, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Состояние богатейших людей России на 7 апреля 2020 года составляло 388,9 миллиарда долларов.

«В течение месяцев с апреля по июль 2020 года их богатство выросло на 20% и составило 467,6 миллиарда долларов», — подсчитали экономисты.

В настоящее время, по их подсчетам, в России 102 долларовых миллиардера.

Драйверами роста авторы исследования назвали секторы финансовых услуг, промышленность и развлечения и медиа. Они также обращают внимание, что в России все миллиардеры собственными силами заработали состояние, а не унаследовали его.