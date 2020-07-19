Это казалось страшилкой, но стремительно превращается в реальность. Пока не для всех. А может, о ком-то мы просто не знаем. Чужие страны распахивают для легкоатлетов России двери. И в эти двери уже идут спортсмены.

Юный Матвей Волков (16 лет), предполагаемая будущая звезда и гордость всего российского спорта, вот-вот переедет вместе с семьей в Белоруссию. Дело уже решенное. Получит вид на жительство и сможет выступать на международных стартах. Естественно, под флагом Белоруссии. Международная ассоциация легкоатлетических федераций, все уверены, возражать не будет.

Наверное, надо сказать стране-соседке спасибо. Потому что не один Матвей обретет такую нормальную вообще-то возможность для спортсмена — выступать, если показываешь соответственные результаты. А 29 февраля в Москве Волков прыгнул с шестом на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста. За национальную сборную на международных стартах он не выступал никогда. Не успел. А если бы и успел, то все равно не выступал бы. Потому как нет этой национальной сборной на международной арене уже пять лет.

«Очень хотим, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась и российские легкоатлеты получили право выступать на международных стартах под флагом своей страны», — переживает президент Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Он сейчас знает больше других — сколько, например, конкретно спортсменов и тренеров к нему обратились.

Не все, конечно, готовы уже, как Волков, жить и выступать в Белоруссии. Кто-то еще хочет получить ответы на вопросы дня: сколько сидеть на карантине, когда можно будет выступать? И всем Девятовский обязательно говорит: последнее слово остается за Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, которая определила трехлетний карантин при переходе из одной сборной в другую. И еще подчеркивает: никто не хочет «озолотиться, воспользовавшись чужими проблемами».

Трехлетний карантин — это долго. Только будет он или нет в конкретном случае с конкретными спортсменами, никто пока не скажет.

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О возможности уйти из сборной топовые спортсмены сборной России, в отличие от Волкова спортивное гражданство имеющие, уже тоже в той или иной форме заявили. Пока — деликатной. Пока — не жестко. Мария Ласицкене сказала: ничего не могу исключать. Анжелика Сидорова призналась: не могла себе такого даже представить, а сейчас думаю, хотя «это в моем списке планов самый последний пункт». Сергей Шубенков поделился: «Конечно, мне надо в Токио, конечно, мне надо на Олимпийские игры… Я не хочу категорично отвечать на вопрос, рассматриваю ли я возможность выступать за другую сборную. Оставлю эту дверь для себя открытой».

А ведь все знают, что эти-то спортсмены уж точно патриоты. И долго терпели. Правда, и сейчас кажется: не может быть, не уйдут, слишком много корней. Да и как, например, быть с армией? Недавно ведь совсем топы звания получали, в Военных играх вон участвовали, как раз в том самом Ухане, откуда коронавирус официально начал захват мира.

Но ведь и остаться без дела, в котором ты еще сильнее сильных, а чемпион или призер мирового уровня — это сильнее многих сильных, невыносимо. И если надо будет уволиться, значит, уволятся. Заплатить за смену гражданства, если введут такое правило, — значит, заплатят.

Помните письмо президенту, которое топы писали: помогите, легкая атлетика на грани уничтожения? Это еще до 1 июля было, когда надо было деньги штрафные платить, так потом и не заплаченные.

Ответ на него пришел из Минспорта. Удручающий. Лучше бы, конечно, авторы в ответ на крик души не канцелярским, а разговорным языком написали: ребята, переживаем, но сделать ничего не можем, слишком много юридических (или еще каких) ограничений. Или лучше бы вообще ничего не отвечали: типа ответ готовится, ожидайте. А так…

«В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 19.05.1995 г. №82-Ф3 «Об общественных объединениях» вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанным федеральным законом.

Кроме того, Минспорт России не наделен функциями по контролю и надзору в установленной деятельности. Соответственно, общественные организации самостоятельно принимают решение о направлении развития в рамках своей деятельности…»

Рассказали, получается, звездам мировой легкой атлетики, что в российской-то возникла кризисная ситуация. А все спортивное общество обеспокоено будущим чистых атлетов. Но вмешательство органов государственной власти в деятельность общественных объединений не допускается, за исключением случаев, указанных федеральным законом. То бишь: Минспорт никак не влияет на работу ВФЛА.

Просветили, короче. Потому и написал Шубенков потом в комментарии: «В двух словах: мы очень обеспокоены и в рамках закона помогаем, но остальное — давайте сами».

Вот легкоатлеты теперь и «дают сами».

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Тимур Моргунов, призер чемпионата Европы 2018 года с результатом 6,00 м в прыжках с шестом, уже тоже рассматривает вариант смены спортивного гражданства. В 2018-м же стал победителем финала Бриллиантовой лиги. Потом была травма, теперь — беда. А норматив квалификационный для выступления на Олимпиаде в Токио у него есть.

Выбирает из трех стран: Белоруссия, Казахстан или Словения. Его менеджер об этом говорит честно. «Но делать свой выбор Тимур будет только тогда, когда прояснится ситуация с карантином и станет окончательно ясно, что ВФЛА ждут еще более жесткие санкции».

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А помните девчушку, что праздновала победу с ярким пледом в горошек? Флага-то не было. Победительница юниорского чемпионата Европы-2019 Аксана Гатауллина возможность переезда тоже допускает.

«Готова ли я сменить спортивное гражданство? На данный момент нет, я упрямая и люблю свою страну, буду ждать до последнего. Но я не могу ждать 10 лет». Ее отец — серебряный призер Олимпиады-1988 Родион Гатауллин, за перемещением юного Волкова, конечно, смотрит. Говорит, что, может, его семья и идет на определенный риск, но перспектива понятна. И сейчас все будут следить: если у них получится, то другие спортсмены захотят пойти по такому же пути.

Гатауллин называет легкую атлетику в нашей стране «чемоданом без ручки». И вспоминает: а кто оказывал поддержку при назначении в ВФЛА нового президента, которого теперь, спустя 4,5 месяца, уже нет по причине собственной отставки? Справедливо уточняет: все спортивное руководство страны оказывало.

Много обиды в легкой атлетике. Много разочарований. Много слез. «Каждый вечер меня буквально дрожь бьет, не знаю, во что верить уже», — признался один из тренеров высшего эшелона в личном разговоре.

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…А цитаты дня будут таковы, может, кому-то и помогут в принятии решения. Станислав Поздняков, президент ОКР: «Безусловно, разговоры о смене спортивного гражданства некоторыми спортсменами меня очень сильно беспокоят. Считаю, что эти разговоры и попытки как минимум преждевременны, потому что существует еще ряд механизмов по защите прав и интересов наших спортсменов. Но в целом мир спорта достаточно космополитичен. Если спортсмены не попадают в основной состав сборной в той или иной дисциплине, они переходят в другие национальные команды…

В Олимпийской хартии четко прописано, что Олимпиада — это соревнования между спортсменами, команды которых определяют Национальные олимпийские комитеты соответствующих стран. На сегодняшний момент ряд наших спортсменов уже прошли квалификацию для участия в Играх в Токио. Всего у нас нормативы сдали 22 легкоатлета. И для них препятствий для участия в Токио-2020 от России я не вижу».