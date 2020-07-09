Говорят, нельзя допустить их смены гражданства. А почему? Потому что это бьет по нашей гордости: лучшие люди спорта побегут выступать за другие страны. Помните, сколько раз мы все хором стонали: ах, упустили ведь когда-то звездную биатлонистку, сноубордиста, пловца… Как же так, кто виноват, как вернуть?

Мы, конечно, спрашивали наших ведущих легкоатлетов все эти пять лет: как вам, ребята, с нейтральным флагом? Этот вопрос им опостылел. А теперь будем спрашивать: как вам, ребята, без нейтрального флага?

Да, на Россию, давшую, кстати, повод, конечно, давят. Мы же не Кения, у которой нарушений тьма, но она ведь не столь лакомый кусок. А нас можно держать на вечном крючке штрафов. Это один взгляд на ситуацию.

Другой: если виноват — ответь. А потом не только соблюдай правила, но и следи за тем, как в отношении тебя же эти правила соблюдают. Чтобы не говорить потом: правила менялись, карта дорожная все новыми пунктами пополнялась, деньги, мол, одни заплатили, а другие уже выставлены. Шантаж надо останавливать вовремя.

Если кто-то не знал, что есть в спортивном мире некий Матвей Волков, то теперь о талантливом парне знают многие. Он еще ничего не сделал в легкой атлетике на взрослом уровне. Потому что — юн. Но уже рекордсмен мира в прыжках с шестом в своей возрастной группе. Говорят: богатый талант.

Этот талант одной ногой уже в другой сборной. Потому что не хочет остаться без своих будущих достижений. Даже не так: без возможности их совершить.

После 29–30 июля World Athletics может рекомендовать полное исключение ВФЛА. Правда, там еще сколько-то месяцев будет в запасе для тоненького оптимизма: окончательное решение может принять только конгресс. Конгресс состоится лишь в начале следующего года.

Есть и еще одна робкая надежда: ВФЛА дадут возможность все же заплатить, учитывая пандемию. Но, видимо, и добавив деньжат к штрафу.

И многие уже говорят: находиться нашим легкоатлетам в изоляции придется аж до 2027 года. Потому что в 2023 году пройдут выборы президента World Athletics, а Себастьян Коэ явно пойдет и на следующий срок. А неуплату Россией штрафа в пять миллионов головная организация легкой атлетики оценила очень жестко. И Коэ — жестко.

Может ли Матвей так долго ждать? Его биография еще, по сути, и не начата. Но, как говорят специалисты, «это очень перспективный спортсмен, который не должен хоронить свой талант из-за ошибок взрослых людей».

А прославленные чемпионы Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова или Сергей Шубенков или те члены сборной, которые так и не получили за эти годы права выступать, должны хоронить?

«Если Сергей пропустит вторую для себя Олимпиаду, то это будет большим ударом для него. Но на все воля божья. Мы многие шансы уже реализовали, многое что выиграли. И по большому счету доказывать никому ничего не нужно. Тех, кто реально хочет в сегодняшних условиях перебраться в другую страну, я ни капли не осуждаю. Как говорится, не судите и не судимы будете. У каждого свой путь в жизни».

Это тренер Сергея Шубенкова говорит. Сергей Клевцов. И кажется странным, что так уже безучастно даже. Без риторики, да и без эмоций вообще.

А нет их, эмоций-то. Слова все сказаны много раз. Надежды пропадали одна за другой. Юмор включали, злость, письма писали, боролись. Еще — они побеждали, раз за разом.

Они делают то, «что должно». А «будь, что будет» — всегда одинаковое.

Ирина Роднина прокомментировала предполагаемую смену гражданства нашими спортсменами так: страшного ничего нет, спортсмены находятся с любой организацией в определенных контрактных условиях, если организация не может выполнять свои функции, значит, не выполняет контракт, разве уход — это предательство со стороны спортсменов? Этот страшный вопрос каждый из топовых спортсменов задаст себе множество раз.

29 февраля на турнире в Москве Матвей Волков показал результат 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов до 16 лет. Сегодня его заявление на смену гражданства уже лежит в World Athletics. Что помешает ему оттуда его забрать?