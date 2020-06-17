Теперь уже и официально, не только на словах, World Athletics отказала российской легкой атлетике в отсрочке уплаты огромного штрафа в пять миллионов долларов. Через две недели всем спортсменам разом (без рассмотрения конкретных дел, заслуг и чистоты биографий от допинговых взысканий) будет отказано в получении нейтрального статуса из-за нарушения обязательств по выплате наказания до 1 июля.

Вот и получается, что Дарья Клишина, наша прыгунья в длину, давно живущая в США, единственная из всех легкоатлетов России допущенная к Олимпийским Играм в Рио, права: «Я считаю, что они (лидеры российской легкой атлетики) делают недостаточно для того, чтобы выступать, потому что они ничего не делают для себя лично».

За несколько дней до старта Дарья не была допущена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (тогда она еще называлась IAAF) к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд. CAS выступать разрешил.

«Возьмем, к примеру, Машу Ласицкене: у нее безупречная репутация, супервысокие результаты, она звезда и первый претендент на олимпийскую медаль. И, к сожалению, она не выступала на прошлой Олимпиаде, и следующая Олимпиада под большим вопросом… Ей, Сергею Шубенкову и Анжелике Сидоровой уже давно нужно было действовать поодиночке и создавать прецедент неординарного кейса. Мой кейс считался неординарным, и мы его выиграли».

Видимо, такие действия – веление времени. Нет коллективной ответственности, против которой мы выступаем, но нет и коллективного отстаивания прав. «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»? Это нынче не в тренде.

Правда, роль федерации, получается, сводится тогда лишь к организации сборов. Разве это союз единомышленников, призванный решать, а не создавать профессиональные проблемы?

Еще несколько дней назад вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов говорил, что федерация отправила в World Athletics письмо с просьбой переноса выплаты. Не то, чтобы очень надеялся на положительный ответ, но считал, что «это один из вариантов, которые возможны до сих пор».

Ответ получен. И нет теперь даже надежды на вариативность: «Подтверждаем, что получили запрос ВФЛА об отсрочке. Мы ответили, что никаких изменений в санкциях не будет».

До 1 июля ВФЛА должна оплатить штраф в размере пять миллионов долларов. Нет – российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Анжелика Сидорова опубликовала фото с базы. Как она прыгает после карантина. И коротко подписала: «Возвращение. Но есть ли в этом смысл?».

После отказа в отсрочке Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова (которые призывали ВФЛА рассказать о четком плане действий еще до запроса б отсрочке) выступили с открытым письмом руководителям спорта России. И задали вопросы, на которые давно уже не только спортсмены хотят получить ответы. Пятилетнее уничтожение легкой атлетики в стране – совсем не повод для этого, а набат.

«Сейчас мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам, как в ближайшем, так и в отдаленном будущем, выступать на любых международных турнирах, включая Олимпийские игры. Фактически это приведет к завершению карьер тысяч спортсменов.

…Кто в этом всем виноват? Почему атлеты продолжают отвечать за прошлое, к которому нынешнее поколение не имеет никакого отношения? Кто и как действительно отстаивал все это время наши права? Почему за действия руководителей все время отвечают спортсмены? Как долго российские легкоатлеты будут довольствоваться нейтральным статусом?.. Рассчитываем, что уже в ближайшее время российское легкоатлетическое сообщество получит ответы на все вопросы. В том числе и на главный: что ждет нас после 1 июля?».

Можно было бы сказать: интересно услышать ответ. Но серьезность ситуации заставляет применить другие слова: ответ жизненно необходим.