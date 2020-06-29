Силы ПВО Южного военного округа обнаружили над нейтральными водами Черного моря патрульный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Самолеты взяли на сопровождение, а также подняли в воздух для перехвата два дежурных истребителя Су-27.

Американские военные самолеты государственную границу не нарушили.

«Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — заключили в Национальном центре управления обороной.