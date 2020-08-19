Российские военные совместно с подразделениями сирийской армии провели разминирование и уничтожение укрытий боевиков в поселке Тахмас на севере провинции Хама, благодаря чему были созданы условия для возвращения сюда коренного населения, которое во время войны покидало населенный пункт, сообщил журналистам начальник отдела российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Рошкин.

«В данном населенном пункте вследствие комплекса мероприятий, выполненном Вооруженными силами России во взаимодействии с Вооруженными силами Сирийской Арабской Республики, была произведена зачистка местности, были уничтожены пещеры, схроны, где прятались бандгруппы, бандформирования. Тем самым были созданы благоприятные условия для возвращения беженцев, для возвращения граждан Сирии в места их прежнего проживания», — сказал Рошкин.

Кроме того, российские военные также доставили в поселок продуктовые наборы для тех, кто недавно вернулся в свои дома и нуждается в помощи. Основное население поселка Тахмас — бедуины, которые занимались тут земледелием и построили систему для орошения полей. Во время войны поселок заняли боевики, система была разрушена, а жители были вынуждены покинуть свои дома. «Когда боевики захватили этот район многие отсюда ушли. Все беженцы очень хотят вернуться домой», — рассказал шейх племени бедуинов, проживавшего в районе Тахмаса, Талал Абдул Мадри.

Местные жители, едва вернувшись в родной поселок, начинают восстанавливать свои дома, многие из которых были разрушены боевиками. «Когда мы вернулись, было очень сложно, потому что ничего не было, наш дом был разрушен. Сейчас восстановили дом, сделали небольшой ремонт, и теперь у нас есть хотя бы крыша над головой. Здесь, в поселке были разрушены все дома. Ничего не было, поэтому нам все пришлось восстанавливать с нуля», — сказал местный житель Мустафа Тамас, который недавно вернулся в поселок с семьей.

Немалую роль в освобождении поселка сыграло и народное ополчение, которое выбило боевиков из поселка.

Однако пока бойцы продолжают постоянно дежурить в районе Тахмаса, так как в пустыне еще встречаются боевики, планирующие нападения на местное население. «Мы проводим разведку в пустыне, в восточной части провинции Хама. Ищем минные поля, пещеры, схроны боевиков. Недалеко отсюда находится населенный пункт, раньше там была база террористов. Мы взяли его штурмом, выбили оттуда боевиков, они потеряли там очень много бойцов. Это была последняя их стационарная база», — рассказал журналистам командир бригады народного ополчения Махмуд Ахаммад.

По последним данным ЦПВС, всего с 30 сентября 2015 года в места постоянного проживания в Сирии вернулись более 1,3 миллиона беженцев, которые вынуждены были уехать из родных населенных пунктах в другие города и поселки страны из-за боевиков. Кроме того, из-за рубежа в Сирию также вернулись около 590 тысяч человек, покинувших ранее страну по той же причине.

Также в Сирии уже проведено разминирование почти 3,2 тысячи гектаров территорий, более 3,1 тысячи зданий и более 270 километров дорог, в ходе чего обнаружено и обезврежено 37,9 тысячи боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других опасных предметов. Также в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама властями страны была запущена программа восстановления населенных пунктов, освобожденных от террористов, которая предусматривает подготовку инфраструктуры для поселков и городов и адресную помощь местному населению.