Сборная России по спортивной гимнастике снялась с чемпионата Европы, который был перенесен из азербайджанского Баку в турецкий Мерсин. В числе причин снятия отечественной команды — коронавирус и сложная политическая обстановка.

Мужское первенство континента пройдет в Мерсине 9-13 декабря, женское — 17-20 декабря. Решение о переносе соревнований из Баку Европейский гимнастический союз принял 5 октября. Изначально чемпионаты должны были пройти весной, но были перенесены из-за пандемии.

«Мы приняли решение отказаться от участия в чемпионате Европы. 12 стран уже отказались ехать в Турцию из-за коронавируса и сложной политической обстановки. Очень жаль, что в этом году нам не удастся выступить на таком крупном старте. Возможно, в декабре мы организуем специальный турнир для членов сборных команд», — сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

По словам наставницы, задачей на предстоящем чемпионате Европы было завоевание олимпийских лицензий, но так как олимпийская квалификация была перенесена на чемпионат Европы 2021 года, то решили не рисковать.

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Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов подчеркнул, что обеспечить безопасность членов сборной РФ по дороге на чемпионат Европы в Турцию в условиях пандемии коронавируса практически невозможно

«Из-за сложной эпидемиологической обстановки у нас и в Турции мы приняли решение поработать у себя внутри на сборах. Это наше решение. Понятно, что хочется видеть всех сильнейших на турнире, но обстоятельства были выше нас. Мы спокойно и без шараханий посмотрели на ситуацию и решили не ехать. Обеспечить безопасность сборной при сложной логистике практически невозможно», — пояснил Титов РИА «Новости».