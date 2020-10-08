В Москве российские футболисты уступили сборной Швеции со счетом 1:2 в товарищеском матче. В составе коллектива под руководством Станислава Черчесова в своей первой встрече за национальную команду отличился Александр Соболев (90′), у гостей мячи забили Александр Исак (21′) и Маттиас Йоханссон (73′).

Сборная России уступила Швеции в товарищеском матче в Москве (1:2) Впереди официальные встречи с Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА#СборнаяРоссии #РоссияШвеция pic.twitter.com/dZwOLuXue7 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 8, 2020

Российская сборная следующие два матча проведет в Москве в рамках группового этапа Лиги наций: сначала она примет команду Турции (11 октября), а затем сыграет против сборной Венгрии (14 октября).