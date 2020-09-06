На «Пушкаш-Арене» в Будапеште сборная России по футболу обыграла со счетом 3:2 сборную в матче второго тура группового этапа Лиги наций.В составе нашего коллектива мячи забили Антон Миранчук (15′), Магомед Оздоев (34′) и Марио Фернандес (46′).

У хозяев поля отличились Роланд Шаллаи (62′) и Неманья Николич (70′). В концовке встречи вегры имели шансы восстановить равенство, но команде Станислава Черчесова удалось отстоять победный результат.

«На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу. Мы это сделали и поплатились пропущенными голами», — сказал после финального свистка в телеэфире главный тренер сборной России.

Наша сборная набрала шесть очков и занимает первое место в третьей группе лиги В, далее идут команды Венгрии (3), Турции (0) и Сербии (0).

В следующем туре сборная России примет команду Турции. Венгерские футболисты в гостях встретится с сербами. Обе встречи состоятся 11 октября.