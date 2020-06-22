Александр Степанов и Богдана Лукашевич поменяют спортивное гражданство

Россия лишилась двуххороших фигуристов – Богданы Лукашевич и Александра Степанова. Они захотели поменять спортивное гражданство и впредь выходить на лед от Белоруссии.

Эту ситуацию прокомментировал новый главный тренер сборной Белоруссии Олег Васильев. Он сообщил, что для их страны это событиестало достаточно значимым. По его словам, ранее у их парников была грустная ситуация, пишет «Беларусь сегодня». Переход пары Степанова и Лукашевич «на сторону» другой страны уже получил одобрение у ФФГР.

Также Васильев уточнил, что это «зрелые» спортсмены, уже откатавшие свое в России. Он назвал Лукашевич и Степанова сильной парой, которая станет примером для других фигуристов. Тренер подчеркнул, что еще три пары находятся на стадиях скатываниеили перехода. По его словам, это старт для новых успехов белорусской сборной.

К слову, не так давностало известно и о некоторых изменениях на российском льду. В Федерациифигурного катания сообщили, что новым тренером сборной РФ стал ЕвгенийПлющенко.