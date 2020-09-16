Правительство РФ не поддержало внесенный на рассмотрение законопроект, согласно которому российские домохозяйки должны получать ежемесячные выплаты в размере около 12 тысяч рублей, сообщает RT. В кабмине подчеркнули, что документ содержит «неконкретные формулировки».

Законопроект о начислении домохозяйкам выплат в размере МРОТ (на сегодняшний день 12 130 рублей –прим. ред.) на обсуждение внесли депутаты Госдумы РФ от фракции ЛДПР.

В документе говорится, что право на получение средств распространяется на женщин, в семьях которых средний доход на человека не превышает двух МРОТ. При этом выплаты рассчитаны только на россиянок, «занятых ведением домашнего хозяйства».

Обсудив с коллегами предлагаемое нововведение, зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что в проекте термин «домашнее хозяйство» определен «неконкретно», что впоследствии может вызвать сложности в правоприменительной практике.

Также документ, по его словам, не содержит показателей для учета, не соотносится с законом «О страховых пенсиях», а также не уточняет, откуда необходимо будет брать деньги на выплаты.