Российское посольство в Вашингтоне передало в правоохранительные органы США и Госдеп данные об угрозах, которые распространяются в соцсетях.

"Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас — у нас серьезная проблема. После того, как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими", — говорится в ответах посла Анатолий Антонова на вопросы журналистов в Facebook .

Глава дипмиссии отметил, что у многих американцев зашкаливают негативные эмоции, особенно на фоне сложной социально-экономической ситуации в стране.

«Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании», — добавил посол.

Он выразил надежду, что Вашингтон выполнит обязательства по защите дипломатических учреждений.

На минувшей неделе газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки США написала, что российская военная разведка якобы предлагала заплатить связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Никаких доказательств издание не предоставило.

После публикации в адрес российских дипломатов в Вашингтоне начали поступать угрозы. Посольство потребовало от властей адекватно отреагировать на них.

Президент США Дональд Трамп назвал статью NYT заказухой.