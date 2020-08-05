Сотрудница российского посольства в Ливане, получившая травму после взрыва в Бейруте, находится в отличном состоянии, сообщили Mpravda.com в дипмиссии.

«Все замечательно, морально-психологическое состояние. Госпитализация не понадобилась, несколько швов и обработать рану», — сказал сказал агентству советник посольства Дмитрий Лебедев.

По его словам, другие сотрудники дипмиссии также хорошо себя чувствуют.

«Люди, прошедшие Ближний Восток . У меня у самого была командировка в Сирии . Многое повидали», — отметил Лебедев.

Здание посольства незначительно пострадало в результате взрыва. Дипломаты продолжают работать в штатном режиме.

Большую часть нанесенных повреждений сотрудники устранили самостоятельно.

«Повреждения незначительные, за прошедшее время мы почти разобрались с последствиями. Выбиты стекла, двери. Мусор от взрывной волны за вчера почти весь разобрали. Посольство находится далеко за пятикилометровой линией, которую власти считают эпицентром», — сказал собеседник агентства.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 78 человек, более 4 тысяч пострадали.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Помощь Ливану предложили ряд стран, включая Израиль, полевые госпитали направили в Бейрут Катар и Ирак, а ВОЗ заявила, что направляет в Бейрут медикаменты и хирургические наборы для лечения пострадавших.

«Это было похоже на Хиросиму и Нагасаки»: мощный взрыв в Бейруте 1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

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"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

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В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

7 из 10

По меньшей мере десять человек погибли.

5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

7 из 10

По меньшей мере десять человек погибли.

© AFP 2020 / Anwar Amro8 из 10

Как сообщил Mpravda.com сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© Mpravda.com / Михаил Алаеддин 10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah