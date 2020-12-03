Дети с коронавирусом стали дольше оставаться заразнее, чем во время первой волны. Об этом заявила заведующая отделением для детей с новой коронавирусной инфекцией Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова, передает «Интерфакс» в четверг, 3 декабря.

«Во время «первой волны» детки были бессимптомные, но срок выделения вируса был кратковременный. Когда началась «вторая волна», мы стали наблюдать, что дети выделяют вирус очень и очень долго», — сказала Баннова

По ее словам, дети по-прежнему переносят COVID-19 в основном в бессимптомной форме, однако теперь они выделяют вирус по три-четыре недели.

Ранее стало известно, что наиболее частыми симптомами коронавируса у детей являются температура и кашель. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у двух процентов несовершеннолетних пациентов с COVID-19 встречаются также проблемы с желудочно-кишечным трактом.