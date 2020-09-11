Продажи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России сокращаются. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал гендиректор компании, занимающейся дистрибуцией медоборудования, средств индивидуальной защиты (СИЗ) и расходных медицинских материалов, Марко Маркезе.

— После того, как началась вакцинация, ИВЛ не нужны, — заявил собеседник «ВМ». — Раньше в них был недостаток, потому что число пациентов росло каждодневно. Те компании, кому они нужны были, уже купили ИВЛ. Если даже будет вторая волна, они уже не будут нужны, потому больницы уже закупились.

Эксперт отметил, что ИВЛ применяется для особо тяжело больных пациентов, «это очень интенсивная терапия, последняя линия обороны против коронавируса». После вентиляции легких необходимо проходить еще восстановительный период. Сейчас число пациентов в интенсивной терапии в «тысячу раз меньше», чем в мае.

О снижении спроса на ИВЛ Маркезе может судить и по продажам собственной фирмы.

— У нас последняя отгрузка датирована 10 мая, — сказал он.

По статистике, из 100 больных коронавирусом 13 оказываются в больнице. Из этих 13 только семерым нужна вентиляция легких. Учитывая, что в каждой больнице стоят порядка 10 аппаратов, они более чем обеспечены ИВЛами. Маркезе отметил, что в России используется не более 3 процентов коечных мест, хотя их число сейчас больше, чем в активные фазы пандемии в апреле.

Будущее продаж и применения ИВЛ зависит от ситуации с коронавирусом. Маркезе напомнил, что, в отличие от Европы, больше половины заболевших COVID-19 в России были моложе 40 лет. Такие пациенты могут обходиться и без интенсивной терапии. Если же при возможных будущих вспышках число больных преклонного возраста будет выше, чем среднего и молодежи, тогда спрос на ИВЛ вырастет, и больницы будут вынуждены снова закупаться этим медоборудованием.

Эксперт заметил, что в настоящее время в России апробируется технология одновременного подключения к ИВЛ сразу двух пациентов.

Ранее президент Российского научного общества иммунологов Валерий Черешнев рассказал, что после ингаляций гелий-кислородной смесью лишь одному из 50 пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких. Система была апробирована в республиканской больнице Коми. Черешнев объяснил, что ИВЛ дает тяжелую нагрузку на организм. Подогреваемая до 90-96 градусов гелий-кисродоная смесь оказывается эффективнее искусственной вентиляции легких.