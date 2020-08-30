Сборная Румынии в ближайшее время пополниться еще двумя российскими спортсменами. В Федерации биатлона Румынии сообщили ТАСС, что сейчас готовятся документы для оформления перехода Дмитрия Шамаева и Натальи Ушкиной.

Переход состоится после получения биатлонистами румынского гражданства, Министерством молодежи и спорта Румынии инициирована ускоренная процедура рассмотрения этого вопроса.

Шамаеву 25 лет, Ушкиной — 23 года. В юношеском возрасте они привлекались в сборную России для выступления на международных стартах, однако на взрослом уровне за главную команду страны не выступали. В разные годы они становились призерами чемпионата страны.

В нынешнее межсезонье в сборную Румынии перешли три российских биатлониста — Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова.