Российские банки начали увеличивать запасы золота после длительного перерыва, пишет РБК. В мае объем драгоценных металлов на их балансе вырос на 15,79 млрд рублей, или на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из статистики ЦБ. На 1 июня показатель достиг 312,36 млрд рублей. В пересчете на золото прирост за прошлый месяц составил 6,2 т, или 8,45% по сравнению с апрелем, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Увеличение запасов в тоннах произошло впервые после шести месяцев сокращения.

В мае лидером роста запасов в пересчете на золото стал ВТБ, который увеличил запас драгметаллов на 5,4 т, отмечает Осадчий. Запасы золота также нарастили Совкомбанк (на 1,4 т) и Газпромбанк (на 654,1 кг). Сбербанк в мае сократил запасы драгметаллов на балансе — на 1,5 т, до 7,6 т на 1 июня. Из оборотной ведомости банка на последнюю отчетную дату следует, что он в основном экспортировал металл за рубеж (1,3 т). Представители банков заявили, что конкуренция с недропользователями никак не повлияла на динамику их запасов в мае. Кредитные организации могли замедлить поставки золота за рубеж из-за длинных праздников, поэтому запасы выросли.

По мнению экспертов, банки в условиях появившейся конкуренции со стороны золотопромышленников могли пополнить запасы на случай всплеска спроса во время второй волны пандемии. Но это временное явление, поскольку кредитные организации не склонны создавать очень большие запасы золота. Также, возможно, рост запасов в банках связан с сезонным ростом добычи золота. В условиях пандемии, когда нарушились логистические цепочки, ювелирные дома и монетные дворы приостановили работу, а спрос на золото как на защитный актив резко вырос, на рынке образовалась ситуация, когда фьючерс на золото с поставкой через несколько месяцев торговался значительно дороже, чем золото на спотовом рынке, отметили эксперты. По их словам, банки могли воспользоваться этим с учетом почти нулевых ставок в валюте, но сейчас такой возможности уже нет.