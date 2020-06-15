Российские банки поставили ультиматум властям. Финансовые организации недовольны тем, что из-за государственных мер поддержки населению и бизнесу они теряют деньги. Банкиры попросили правительство снять ограничения на комиссии за эквайринг — безналичные платежи, что вернет им доходы в 10–15 млрд рублей. Иначе они введут плату за все, что сейчас бывает бесплатным: выпуск карт, использование мобильного банка, доступ к колл-центру. В Госдуме считают, что банки блефуют.

Ассоциация банков России (АБР) попросила правительство вернуть прежний размер комиссий за эквайринг. Это процент, который компании платят банку-эквайеру, отвечающему за перевод, банку-эмитенту и платежной системе за каждый безналичный расчет. Дело в том, что для поддержки бизнеса и населения Центробанк с апреля по конец сентября уменьшил ставку до 1% для онлайн-покупок и медицинских услуг.

Интересно, что «битва за эквайринг» между регулятором и банками идет уже давно. В прошлом году ЦБ ограничил слишком высокие комиссии за безналичные расчеты. Более того, плату за эквайринг назвал «квазиналогом» сам Владимир Путин. Он даже привел аргументы. По его словам, в среднем магазин отдает банку 3% от суммы покупки по безналу, в то время как в мире комиссия составляет 0,2–0,3%.

В этот кризис Центробанк решил воспользоваться своим правом ограничить комиссии, чем вызвал негодование банков. В АБР уверены, что снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, потому что карты станут менее привлекательными для использования. Здесь постараются сами банки: они грозят брать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт (они сейчас бесплатны, например, для пенсионеров и студентов), сократить или отменить программы лояльности. Даже звонки в колл-центр могут сделать платными, что особенно неприятно. Если клиенту понадобится срочно заблокировать карточку, а у него не будет денег на балансе, он не сможет этого сделать. В АБР не указывают, на сколько именно может подорожать клиентский сервис. Однако в среднем обслуживание банковской карты стоит несколько сотен рублей в месяц, значит, в год речь идет о нескольких тысячах рублей.

Вице-президент ассоциации Алексей Войлуков пояснил, что бесплатные услуги для потребителей сейчас компенсируются за счет платы бизнеса за эквайринг. В этом и состоит главное отличие европейской бизнес-модели, где комиссии низкие, от российской. Если ограничения сохранятся, обычные клиенты будут вынуждены расплачиваться за послабления для бизнеса. Банки пригрозили и небольшим торговым точкам отказаться от их обслуживания. Мол, магазины с оборотом менее 12 млн безналичных платежей в год им невыгодно обслуживать.

Вообще в последнее время банкам сильно урезали возможности заработать. С 14 июня отменено действие «банковского роуминга» (платы за переводы между регионами), временно введены бесплатные переводы в рамках Системы быстрых платежей Центробанка, в Госдуме рассматривается законопроект об отмене банковских комиссий за оплату ЖКХ. В то же время именно в банковский сектор государство во все кризисы вливает огромные средства. Кроме того, основным источником доходов финансовых организаций являются кредиты.

Эксперты считают, что банкам придется балансировать между желанием вернуть прежнюю маржу и страхом потерять еще больше. «С одной стороны, логично, что банки будут пытаться компенсировать потерю доходов от эквайринга за счет других услуг. С другой стороны, есть большие сомнения в том, что будет введена плата за выпуск и обслуживание карт для всех. В условиях падения реальных доходов населения и роста уровня безработицы это может привести к оттоку клиентов. Банкам этого совсем не нужно: сейчас слишком высока конкуренция за новых потребителей», — отмечает глава консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин.

Вместе с тем наш собеседник уверен, что банки найдут способ сократить потери. «Это может быть уменьшение размера кэшбека или повышение каких-то отдельных тарифов. Однако мало шансов, что это коснется непосредственно мобильных банков или колл-центров. В этом случае будет ограничена коммуникация с клиентами, что вызовет негативную реакцию потребителей», — заключил эксперт.