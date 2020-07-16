Российские автодилеры спустя более полугода после формального получения такой возможности начали выдавать клиентам номерные знаки, но этот сервис не приносит прибыли, сообщает РИА «Новости».

Напомним, возможность регистрации нового автомобиля через дилера предусмотрена вступившим в силу 1 января 2020 года в России законом о регистрации транспортных средств. Детальнее эта процедура описана в постановлении правительства, которое было подписано 21 декабря прошлого года, но поначалу дилеры не знали, как оказывать эту услугу на практике.

Выдавать свидетельства о регистрации транспортных средств и номера по новым правилам могут компании, получившие статус специализированной организации и внесенные в реестр МВД. В процессе оказания услуги специальный сотрудник автосалона должен осматривать транспортные средства и проверять документы у владельцев. Затем информация о результатах осмотра передается в ГИБДД через портал госуслуг. После проверки полученных сведений ГИБДД будет принимать решение о допуске автомобиля к движению. В случае положительного решения сотрудник автосалона сможет получить в подразделении документы и номера для передачи автовладельцу. Предельная стоимость услуги составляет 500 рублей.

Предполагалось, что крупные дилеры начнут оказывать услугу по выдаче номеров в марте-апреле, но в дело вмешалась пандемия коронавируса, и процесс застопорился на несколько месяцев, в течение которых продажи машин в России резко упали.

По словам представителя дилера «Рольф», компания получила статус спецорганизации и на прошлой неделе впервые выдала номера клиентам в Москве и Санкт-Петербурге. «Все работает нормально, клиенту в ГИБДД не нужно ехать — он забирает авто из салона с номерами уже, а задержка вызвана процессом получения статуса спецорганизации», — отметил он, добавив, что услуга не приносит прибыли, но удобна для клиентов.

В свою очередь представитель «Автоспеццентра» рассказал, что дилеры не спешат получать разрешение на оказание услуги по регистрации машин из-за ее низкой прибыльности. При этом у всех дилеров давно есть коммерческая услуга постановки автомобиля на учет, которая пользуется популярностью среди клиентов. Она предусматривает оформление доверенности на представителя дилерского центра, который занимался всеми процедурами. Стоимость такой услуги участники рынка ранее оценивали в 10-20 тыс. рублей.

«Происходит планомерное развитие процесса выдачи госномеров, но процедура пока происходит не полностью онлайн. Пока мы по-прежнему предоставляем платную услугу для постановки автомобиля на учет: сначала клиент оформляет сделку, заключает договор купли-продажи, оформляет ПТС, различные акты, и только спустя два-три рабочих дня клиент забирает у нас автомобиль с номерами. То есть, пока это дополнительная услуга, а не полноценная, конвейерная процедура. Процедура для автодилеров пока не до конца налажена, но мы планомерно движемся к тому, чтобы она заработала в полной мере», — сообщил руководитель отдела продаж «Авилон.Volkswagen» Максим Васильев.