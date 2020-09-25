Аграрии Кузбасса получили из федерального и областного бюджетов господдержку в размере 56,67 миллиона рублей. Это предусмотрено в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кузбассе» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает Kuzbass85.

«Господдержка именно для производителей масличных культур очень важна, так как, в частности, рапс очень востребован за рубежом. Получив поддержку, аграрии смогут увеличить производство, тем самым расширить представительство Кузбасса на международном рынке», — сказал заместитель губернатора по АПК Алексей Харитонов.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.