Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина — министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной.

В декабре Венгрия начнет импорт небольшого объема российской вакцины от коронавируса. Об этом накануне сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. По его словам, Россия начнет поставлять небольшие партии для завершения клинических исследований, изучения вакцины и ее лицензирования в Венгрии. В Будапеште ожидают начала крупных поставок препарата со второй или третей недели января. Кроме того, одна из венгерских компаний хочет заняться производством этой вакцины, сообщил Сийярто.

Лечение коронавируса — в прямом смысле слова больная и актуальная проблема для главы венгерского МИДа. В среду у Сийярто во время визита в Таиланд обнаружили COVID-19, министра поместили в карантин, сообщил ТАСС.

Интересна реакция руководства Евросоюза на объявленное намерение одной из стран ЕС обратиться за помощью к России. Нормы Европейского союза допускают ограниченную возможность закупок Венгрией российской вакцины от COVID-19 без европейской сертификации, под собственную юридическую ответственность, сообщил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер. Но совсем недавно из Брюсселя звучали совсем другие, куда более жесткие заявления.

Всего неделю назад другой представитель Еврокомиссии, Эрик Мамер предупредил Венгрию — ей разрешат закупать российскую вакцину лишь в случае сертификации препарата на рынке ЕС. В противном случае «Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», пригрозил чиновник ЕК. Мамер напомнил, что Брюссель подписывает соглашения о поставках только с теми странами, которые будут производить препарат на территории Евросоюза, и не ведет переговоры с Россией или Китаем, отмечал РБК. Отметим, что намерение Будапешта обратиться за помощью именно к России и Китаю отнюдь не было секретом для евробюрократов. Еще в октябре венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил о том, что страна ведет переговоры с Москвой и Пекином на сей счет.

Внезапное изменение позиции еврочиновников вполне объяснимо, уверен первый зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. «Я с ними встречался, и могу сказать — их можно назвать карьеристами, часть из них настроено резко антироссийски, но они точно не идиоты. Они чувствуют, что настроения в Европейском союзе — не в пользу противостояния России любой ценой», — отметил сенатор в комментарии газете ВЗГЛЯД. По мнению собеседника, похоже, что в Брюсселе рассчитали — опасность переболеть COVID-19 значит для рядового европейца больше, чем призрак российской угрозы.

«Примерно четверть депутатов Европарламента находятся отнюдь не на антироссийских позициях, — добавил сенатор Климов. — Все эти люди создают определенное отношение к такому явлению. Евробюрократы вынуждены реагировать, чтобы не оказаться без своих кресел».

Что же касается Венгрии, то не секрет — в Евросоюзе эта страна давно действует наособицу, отметил собеседник. «Венгры отстаивают свои суверенные права в области законотворчества, правопорядка, судопроизводства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в вопросах охраны жизни и здоровья своих граждан Будапешт исходит не из политических приоритетов и так называемых „европейских ценностей“, а из того, что жизнь человека — наивысшая ценность», — указал Климов. По мнению сенатора, решение Будапешта заключить соглашение с Россией — это хорошо забытое старое.

«Фармацевтическая промышленность Венгрии ранее имела колоссальный опыт взаимодействия с нашей страной во времена социалистического блока и Совета экономической взаимопомощи», — напомнил сенатор.

Схожего мнения придерживается эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. «В Венгрии совпали сразу два процесса: во-первых, вторая волна коронавируса накрыла всю Европу, поэтому вакцина действительно нужна, — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. — Во-вторых, сегодня такое противоречие курсу Евросоюза является частью ежедневной политики Венгрии». По мнению политолога, кроме Венгрии в Центральной Европе есть и другие государства, которые «фрондируют по отношению к Евросоюзу — прежде всего, Польша и балтийские страны, где сейчас популярны националистические идеи и партии».

Однако эксперт отметил, что по причине русофобии «Польша бы не стала покупать российскую вакцину». «А вот другие страны Восточной Европы — Чехия, Словакия, Словения, Хорватия — могли бы, ведь у них тоже сейчас национализм на подъеме и есть обостренное чувство независимости по отношению к Евросоюзу», — считает Ткаченко.

Можно предположить, что российским препаратом заинтересовалась еще одна страна ЕС — Австрия. Во всяком случае, судя по сообщению Кремля, накануне Путин и канцлер Себастьян Курц обсуждали по телефону ситуацию с коронавирусом и использование вакцин. Ткаченко подчеркнул:

«Было бы очень хорошо, чтобы российская вакцина стала инструментом внешнеполитического влияния».

«Конечно, сначала надо в нашей стране доказать, что ее можно использовать. Но потом можно будет делиться технологиями с другими государствами, и тогда это станет очень мощным рычагом внешнеполитического влияния России в мире», — заключил эксперт.

Можно констатировать, что у России есть хорошие шансы использовать средство от пандемии COVID-19 в качестве инструмента мягкой силы. Венгрия — далеко не единственная страна, готовая приобрести созданное в России средство от COVID. Еще в августе, по данным МИД, желание закупить российскую вакцину от коронавируса изъявили 27 стран. «Это разные формы, в том числе: в ходе совместных разработок вакцины, клинических исследований, закупок, локализации производства на территории иностранных государств и гуманитарной помощи», — перечислила тогда на встрече с Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

О желании наладить совместное с Россией производство вакцины в начале ноября заявил глава МИД Египта.

В пятницу президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о намерении переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о планах закупки «Спутника V», передал ТАСС. Напомним, что еще в августе Фернандес поздравил от своего имени и от имени своих соотечественников российских ученых с регистрацией вакцины от коронавируса. А в нынешний понедельник аргентинский лидер сообщил, что у его страны есть возможность приобрести 25 млн вакцин в период с декабря по январь.

«Когда некоторые говорят о России, мне кажется, они даже не понимают, о чем речь. Это мировая держава, у которой 28 нобелевских премий, — цитировал Фернандеса Первый канал. — Страна, имеющая огромный научный потенциал и передовые технологии.

Некоторые, похоже, не знают, что биполярного мира больше нет.

Мы никогда не были так близки к тому, чтобы положить конец этой пандемии».

Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриев, партии «Спутника V» для Аргентины будут произведены партнерами РФПИ в Индии, Китае и Южной Корее.

Напомним, что Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от нового вируса — «Спутник V» в августе. В октябре президент сообщил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал второй российский препарат, оберегающий от заражения коронавирусом. А в пятницу Путин констатировал, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина — разработка Центра им. Чумакова РАН. На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию «Спутника V».

Россия, таким образом, выступает достойно в мировом состязании по разработке вакцины от нового вируса. По данным ВОЗ от 3 ноября, в мире около 150 вакцин-кандидатов, которые находятся на стадии доклинических испытаний, и 47 вакцин проходят клинические испытания.

Первыми на клинический этап вышли различные китайские НИИ (включая Уханьский институт) и фармкомпании. На втором месте — совместный проект Оксфордского университета и британо-шведского гиганта AstraZeneca, на третьем — московский Центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, создатель «Спутника V». Число стран, вышедших на 2-й, клинический этап непрерывно пополняется — так, накануне Турция объявила о старте испытаний вакцины собственного производства. США на этом фоне отметились обвинениями в адрес России, а также Китая и Ирана в том, что они якобы пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса.

Накануне AstraZeneca и Оксфорд обнародовали планы до конца года начать в Китае клинические испытания вакцины от коронавируса. Ранее американский регулятор принял решение о возобновлении испытаний в США. При этом надо признать, что апробация и внедрение препарата AstraZeneca не всегда проходит гладко. Так, в октябре сообщалось о смерти одного из участников тестирования вакцины. А накануне глава рабочей группы британского правительства по вакцинам обвинил фармгиганта в срыве расписанных на 2021 год поставок препарата в Соединенное королевство.