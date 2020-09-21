Известная синхронистка в ближайшие годы курорт больше посещать не планирует

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась впечатлениями от отдыха в Крыму. Спортсменка пробыла на курорте около двух недель, однако поездка ее разочаровала. Об этом рассказала сама синхронистка.

В первую очередь, Шишкина пожаловалась на несоответствие цен и сервиса. По ее словам, стоимость отдыха в Крыму сейчас приблизилась к ценам в хороших европейских отелях, однако номера оставляют желать лучшего.

Спортсменка рассказала, что за неделю проживания в комнате с некачественным ремонтом и обшарпанной мебелью она отдала 68 тыс. рублей.

«В ближайшие годы я на отдых в Крым не приеду. Скорее выберу Турцию, Грецию и другие курорты с похожим климатом, но совершенно не похожим сервисом»,

– подвела итог олимпийская чемпионка на своей странице в «Инстаграм». С ней согласились в комментариях:

«Конечно в шоке от цен и сервиса», «Как я с вами согласна», «Я давно разочаровалась в крымском отдыхе. Себе же дороже», «Вот поэтому цены и задрали. Понимают, что это единственный шанс заработать».

Стоит отметить, что Шишкина нашла и плюсы в своей поездке. Синхронистка выделила спа-услуги и работу аниматоров, передает «Свободная пресса».

Некоторые подписчики написали спортсменке, что в Крым нужно ездить вовсе не за роскошным отдыхом, а за прекрасными видами и богатой историей: «Мне очень понравилось. Обязательно бы приехала вновь», «Природа и море стоят того, тем более, если ни разу в Крыму не был», «Бред полный! Где вы берете такие цены?»

View this post on Instagram Заключительный день в Крыму. Подведём итоги😎 ⠀ Хочешь отдыхать хорошо? Плати! Думаю тут я вам никакой тайны не открыла. Но есть одно существенное «но». Сейчас довольно сложная ситуация с выездом зарубеж и многие выбрали отдых в России, который они не выбрали бы при открытых границах✈️ ⠀ И вместо того, чтобы сделать цены в отелях ниже, а сервис лучше, тем самым привлечь ещё больше отдыхающих, наши отельеры(назовём их так🙈) сделали всё с точностью до наоборот. ⠀ Цены во всех отелях взлетели до уровня хороших отелей Европы, Азии и других курортов. Но вроде же своё, родное, где лояльность к своим же гражданам? Мне такая позиция не понятна. А ведь по первому образованию я специалист по туризму☀️ ⠀ Итог: хапнуть единоразово не думая о том, что большинство больше не приедет и не посоветует друзьям и знакомым. Где мысли о долгосрочной перспективе и привлечении клиентов на следующий год?🤷🏼‍♀️ ⠀ Отель «Ливадийский» в Ялте — 7 дней на завтраках 68 000₽ и это не считая перелёт. Номер с дешёвой и кое-где обшарпанной мебелью. Видно, что сделан ремонт, но всё кое-как, тяп ляп😐Про другие аспекты можно долго описывать, но не буду, тем более, что есть и хорошее: приличный спа и анимация с приятными ребятами. ⠀ Итог такой, в ближайшие годы я на отдых в Крым не приеду. Скорее выберу Турцию, Грецию и другие курорты с похожим климатом, но совершенно не похожим сервисом. Лишь бы границы были открыты⛱ ⠀ 🌴Какие ваши любимые курорты для отдыха? Опишите ваш идеальный отдых 5-ю словами. A post shared by Алла Шишкина•Русалка Чемпионка (@allashishkina_rusallo4ka) on Sep 20, 2020 at 12:21am PDT

Отдых в Крыму не понравился и другой российской спортсменке – Александре Бойковой. Фигуристка раскритиковала дороги и низкий уровень жизни на полуострове.