Заключительный день в Крыму. Подведём итоги😎 ⠀ Хочешь отдыхать хорошо? Плати! Думаю тут я вам никакой тайны не открыла. Но есть одно существенное «но». Сейчас довольно сложная ситуация с выездом зарубеж и многие выбрали отдых в России, который они не выбрали бы при открытых границах✈️ ⠀ И вместо того, чтобы сделать цены в отелях ниже, а сервис лучше, тем самым привлечь ещё больше отдыхающих, наши отельеры(назовём их так🙈) сделали всё с точностью до наоборот. ⠀ Цены во всех отелях взлетели до уровня хороших отелей Европы, Азии и других курортов. Но вроде же своё, родное, где лояльность к своим же гражданам? Мне такая позиция не понятна. А ведь по первому образованию я специалист по туризму☀️ ⠀ Итог: хапнуть единоразово не думая о том, что большинство больше не приедет и не посоветует друзьям и знакомым. Где мысли о долгосрочной перспективе и привлечении клиентов на следующий год?🤷🏼‍♀️ ⠀ Отель «Ливадийский» в Ялте — 7 дней на завтраках 68 000₽ и это не считая перелёт. Номер с дешёвой и кое-где обшарпанной мебелью. Видно, что сделан ремонт, но всё кое-как, тяп ляп😐Про другие аспекты можно долго описывать, но не буду, тем более, что есть и хорошее: приличный спа и анимация с приятными ребятами. ⠀ Итог такой, в ближайшие годы я на отдых в Крым не приеду. Скорее выберу Турцию, Грецию и другие курорты с похожим климатом, но совершенно не похожим сервисом. Лишь бы границы были открыты⛱ ⠀ 🌴Какие ваши любимые курорты для отдыха? Опишите ваш идеальный отдых 5-ю словами.