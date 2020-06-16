Российская государственная библиотека открылась с рядом ограничений, сообщили во вторник, 16 июня, в пресс-службе РГБ.

Отмечается, что сейчас вместо 3 тыс. посетителей только 150 могут посетить учреждение за день.

Для посещения РГБ необходимо бронировать время за три дня с помощью электронной формы, размещенной на сайте. Для посетителей будут открыты читальные залы № 1 и № 3 в основном здании библиотеки.

Кроме того, для профилактики инфекции в Ленинке установлены защитные настольные экраны, нанесена разделительная разметка, повсеместно установлены диспенсеры с дезинфицирующими средствами.

Сотрудники снабжены защитными масками и защитными экранами.

Все документы после возврата читателями для передачи в основное хранение размещаются на карантин на три дня, после чего направляются в фонд. Издания, находящиеся на карантине или заказанные другим читателем, не могут быть выданы.

16 июня Москва перешла к новому этапу снятия ограничений. В столице в полном объеме возобновляется работа стоматологических клиник и компаний, работающих в сфере недвижимости, бухгалтерского учета, лизинга, права, рекламы, консультирования по вопросам управления и исследований рынка.

Также в столице открываются летние кафе при стационарных предприятиях общепита. По электронным билетам можно будет попасть в музеи, выставочные залы и зоопарк. В библиотеки разрешен доступ по предварительной записи.