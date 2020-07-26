Российская фигуристка, чемпионка Европы-2020 в парном катании Александра Бойкова поделилась впечатлениями от путешествия по Крыму. Написать разгромный обзор про нынешнее состояние полуострова, до 2014 года являвшегося территорией Украины, спортсменку подвигли «ужасные дороги».

«По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут. Вот ты живешь на берегу моря, и кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивают и вызывают сожаление», — пишет Бойкова в Instagram.

«Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Я уверена, что во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок!» — потребовала фигуристка.

View this post on Instagram Хотите словить кайф? Съездите в Новый свет! Честно, я долго не хотела писать разгромный обзор на Крым, но Новый свет и дорога туда меня добили. Вот от Ялты до Нового света примерно 100 км, и, кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! И не потому, что наш водитель был плох или медлителен, нет, а потому, что дороги ужасные и кругом горные серпантины. По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут. Вот ты живёшь на берегу моря, и ,кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях просто отталкивает и вызывает сожаление. Нет никакой инфраструктуры и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Я уверена, что во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок! Если же говорить непосредственно о Новом свете, то, конечно, он знаменит своей исторической подоплекой, Голицынским винзаводом,Голицынской тропой, гротом Шаляпина и красивыми видами. Тут один совет: даже если стоит неимоверная жара, не стоит купаться в Зелёной бухте: из-за волн там мутная вода, а из-за огромного туристического потока-яблоку негде упасть. Именно поэтому я предлагаю пройтись по Голицынской тропе хотя бы до грота Шаляпина, перед которым есть маленькая бухточка с чистейшей водой. Да, она находится среди камней, и поэтому туда стоит особенно аккуратно заходить, но зато там практически нет народу, тёплая вода и нет волн. Если вы решитесь пройти всю Голицынскую тропу, то готовьтесь к сильному порывистому ветру и лестницам, от которых захватывает дух (ибо ужасно страшно свалиться в обрыв), но к тому же и довольно красивым видам на море и скалы. И тут мы подходим к самому прекрасному чувству за всю поездку: когда же ты героически преодолел 2.600 метров тропы и можжевеловую рощу, самое лучшее, что ты мог сделать за эти 9 часов поездки-это снять кеды! Вот правда, это действо помогает словить нереальный кайф. Итог всему вышесказанному в комментариях👇🏻 A post shared by @ aleksandraboikova on Jul 25, 2020 at 11:56pm PDT

Спортсменка также не испытала удовольствия от купания в Зеленой бухте поселка Новый Свет: из-за волн там мутная вода, а из-за огромного туристического потока — яблоку негде упасть.

Отметим, что в условиях прекращения международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса полуостров Крым испытывает большой наплыв отечественных туристов. Привыкшие к морям россияне утоляют свой голод именно там.