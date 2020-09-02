Российская элита оказалась низкокачественной, заняв в Индексе качества элит (Elite Quality Index) 23 место. Соответствующий доклад подготовили исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково».

Исследователи заявили, что разработали оригинальную методику измерения качества элит и их влияния на развитие своих стран. Всего по качеству элит оценивали 32 страны по 72 показателям. В их числе экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть и политическая ценность. Также оценивали деловую активность, модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы и общеэкономические показатели.

Авторы доклада утверждают, что элиты высокого качества характеризуются моделью действий, при которой их деятельность генерирует дополнительные ценности для общества. Также в исследовании сказано, что элиты низкого качества присваивают создаваемые обществом ресурсы, чем тормозят развитие своих стран.

Лидером с показателем 68,5 баллов оказался Сингапур. «Качественная» элита наблюдается также в Швейцарии (64,9), Германии (64,2) и Великобритании (63,9). Пятое место заняли Соединенные Штаты с 63,4 балла. Россия оказалась на 23-й строчке с оценкой элит в 48,9 балла. Такое же значения у элит в Ботсване. Также обогнали Россию Китай (12-я строчка), Польша (13-я строчка), Казахстан (19) и Индонезия (20) и Мексика (21).

Исследователи подчеркнули, что для России характерен значительный разброс между показателями, по которым оценивали элиты. По некоторым критериям страна попала в первую десятку рассматриваемых стран. Так, Россия получила самые высокие оценки по макроэкономической политике — инфляция (1-е место) и отношение государственного долга к ВВП (2-е место).